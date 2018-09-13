Karabük'te fuhuş operasyonu

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yabancı uyruklu F.B (31) ve G.İ (40) isimli kadınlar gözaltına alındı. Evdeki 2 kişiye ise ilgili kanun maddeleri uyarınca idari para cezası uygulandı.

F.B ve G.İ, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

