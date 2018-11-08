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Karabük'te fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:48 | Son Güncelleme

Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu kadın 7 kişi gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, 4'ü yabancı uyruklu kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, T.Ç (46), İ.Ö (39) ve M.A (38) ile yabancı uyruklu K.S (45), A.S (19), F.R (29) ve L.M. (50) isimli kadınlar gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada bulunan ve fuhuştan elde edildiği tahmin edilen 5 bin 500 TL paraya da el konuldu

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fuhuş operasyonu Karabük

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