Karabük’te fuhuş operasyonu

Karabük’te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde bulunan D.K. ve N.Y. ile yabancı uyruklu N.S. isimli kadın gözaltına alındı.

D.K. ve N.Y’nin İstanbul’dan ev ve temizlik işlerinde çalıştırmak vaadiyle Karabük’e getirdiği N.S’yi fuhuş yapmaya zorladığı iddia edildi.

Emniyette ifadeleri alınan D.K. ve N.Y. isimli iki şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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