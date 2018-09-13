Karabük’te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, fuhuş yapıldığı iddiasıyla bir eve yapılan operasyonda Özbekistan uyruklu 2 kadın ile onlarla birlikte olan 2 erkek gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbar edilen 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları iddia edilen Özbekistan uyruklu F.B.(31) ve G.İ. (40) adlı kadınlar ve onlarla birlikte olan H.A. (38) ve M.E.S. (30) gözaltına alındı. H.A. ve M.E.S.'ye para cezası uygulandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.



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