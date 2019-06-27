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Karabük'te fuhuş operasyonu 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

Karabük'te bir ihbar üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te bir ihbar üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 kişi gözaltına alındı.
Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu şahısların para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Karabük Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen Özbekistan uyruklu D.R. (21) isimli şahıs ile para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen K.Ö. (32), M.Y. (28) ve E.H.Ö (24) gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu D.R. hakkında fuhuşa aracılık ve yer temin etmek ve fuhuşa teşvik suçlarından adli işlem yapıldı. Olaya karışan şahıslara idari para cezası uygulandı.Yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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