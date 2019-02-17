HABER

Karabük’te fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Karabük’te bir binaya düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü Özbek 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 100.

Karabük’te fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

Karabük’te bir binaya düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü Özbek 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi’nde bir binada yabancı uyruklu kadınların para karşılığında fuhuş yaptığını tespit etti. Ekiplerin aynı binadaki iki ayrı daireye yaptığı baskında fuhuş yapan Özbekistan uyruklu F.A. (39), D.I. (35) ve N.B. (30) ile fuhşa aracılık ve yer temin eden Özbekistan uyruklu N.K. (39) ve Türk vatandaşı B.Ö. (43), müşteri olarak evde bulunan M.Ç. ve Ö.T. gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada suçtan elde edilen 5 bin 300 liraya el konuldu. N.K. ve B.Ö.’nün fuhuş yapan kadınlara müşteri temin ettikleri tespit edildi.
Özbekistan uyruklu 4 kadın ve 2 erkek müşteriye fuhuş yaptıkları için 3 bin 822 TL idari para cezası uygulanırken, yer temini yapan B.Ö. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu 4 kadın, 6458 sayılı Yabancılar Kanunu kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Karabük’te fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

Karabük’te fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Öldürülen köpeğin sahibi değil, hayvanseverler şikayetçiÖldürülen köpeğin sahibi değil, hayvanseverler şikayetçi
80 bin liralık kabloları çaldılar80 bin liralık kabloları çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.