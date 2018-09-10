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Karabük'te gasp şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

Kent merkezinde gerçekleşen gasp, kameralara yansıdı

Karabük'te, yaşlı bir adamı gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yürüyen T.E. (63), kendisini durduran İsa Ç. (36) tarafından darbedildi. Şüpheli daha sonra yaşlı adamın üzerinde bulunan bin 70 lirasını gasbederek olay yerinden kaçtı.

Bu sırada MOBESE kameralarını takip eden polis memurları, durumu fark ederek en yakın ekibi olay yerine sevk etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsa Ç'nin, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından toplam 27 kaydının olduğu tespit edildi.

Bu arada, yaşanan darp ve gasp olayı kameralara da yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin yaşlı adamı darbederek parasını gasbetmesi, mağdurun saldırganın peşinden gitmesi yer alıyor.

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gasp Karabük

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