HABER

Karabük'te gazdan etkilendikleri şüphesiyle 14 işçi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:56 | Son Güncelleme

KARABÜK Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir haddehanede çalışan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te gazdan etkilendikleri şüphesiyle 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir haddehanede çalışan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken haddehanede yapılan ölçümlerde herhangi tehlikeli bir bulguya rastlanılmadı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir haddehanede meydana geldi. Öksürük, mide bulantısı ve gözlerde yaşarma oluşan 14 işçi, gazdan etkilendikleri şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AFAD ekiplerince haddehanede yapılan ölçümlerde herhangi tehlikeli bir bulguya rastlanılmadı. İşçilerin, yaklaşık 200 metre mesafedeki Karabük Meslek Polis Eğitim Merkezi’nde yapılan tatbikatta çevreye yayılan biber gazından etkilenmiş olabilecekleri öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Yolcu minibüsü alev alev yandıYolcu minibüsü alev alev yandı
Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (2)Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.