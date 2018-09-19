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Karabük'te gazilerin yürüyüşüne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, Gaziler Günü nedeniyle kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Gaziler Günü nedeniyle kortej yürüyüşü düzenlendi. Vatandaşlar, gazileri alkışlayarak cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gaziler Günü nedeniyle Fevzi Fırat Caddesi'nden başlayan bando eşliğindeki yürüyüşü, çok sayıda kişi alkışlayarak izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi. Gaziler, vatandaşları selamladı. Yürüyüş, Kent Meydanı'nda son buldu. Buradaki Atatürk Anıtı'na Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından çelenk konulduktan sonra belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gazi torunu olan öğrenci tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiir okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi adına törende konuşan Ahmet Özcan, "Tarihimizin zaferleri asla unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına, layık oldukları değer her zaman verilmelidir. Gazi, Türk toplumunun ortak değeridir ve her zaman her yerde hatırlanmalıdır" dedi.

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