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Karabük'te genç çiftçilere 12 milyon lira destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

Karabük'te genç çiftçilere 12 milyon lira destek

Karabük'te "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında genç çiftçilere düzenlenen törenle 12 milyon liralık hibe destekleri teslim edildi.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, artık insanların doğaya, doğayla beraber de tarıma, toprağa ve hayvancılığa bir şekilde geri döndürülmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilerdeki yaş ortalamasının 55-60 ve üzeri olduğunu aktaran Çeber, insanların köylerine dönmesinden memnuniyet duyduğunu ancak bunun konsept değiştirmesi gerektiğini anlattı.

"Artık emekli oldum, yapacak da bir şeyim kalmadı, dönüyorum." diyerek köylerine dönenlerin yanı sıra gençlerin de köylerinde tutulmasının önemine işaret eden Çeber, "Devlet 30-40 milyon para harcayıp baraj yapıyor, ilk etapta 6-7 bin dönüm araziyi sulama imkanımız var ama onu yapacak vatandaşımız yok. Bizim bunları halletmemiz lazım. Bunu halletmenin en önemli yolu da devletimizin vereceği bu destekler. Bazı şeyler gençlik olmadan olmuyor. 55 yaşından sonra başlayınca verimli çağı 10 yıl oluyor, bu işe gençken başlayacağız." diye konuştu.

"Gen Çiftçi Projesi" kapsamında 2016-2018 yıllarını kapsayan programla Karabük'te faaliyet gösteren ve gerekli şartları taşıyan 401 genç çiftçiye, 12 milyon liranın üzerinde hibe desteği verildiği, projeyle tarımın özellikle genç nesilce sürdürülebilirliğini sağlamanın, gençleri üretime katılmaya teşvik etmenin, üretim yaparken de bilinçli, girişimci, güvenilir, güçlü ve gönüllü olmalarının sağlandığı kaydedildi.

Törende, genç çiftçilere hibe çekleri, Vali Çeber, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin tarafından takdim edildi.

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"Genç Çiftçi Projesi" Hibe Karabük Kemal Çeber

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