Karabük'te genç çiftçilere 12 milyon lira destek

Karabük'te "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında genç çiftçilere düzenlenen törenle 12 milyon liralık hibe destekleri teslim edildi.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, artık insanların doğaya, doğayla beraber de tarıma, toprağa ve hayvancılığa bir şekilde geri döndürülmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilerdeki yaş ortalamasının 55-60 ve üzeri olduğunu aktaran Çeber, insanların köylerine dönmesinden memnuniyet duyduğunu ancak bunun konsept değiştirmesi gerektiğini anlattı.

"Artık emekli oldum, yapacak da bir şeyim kalmadı, dönüyorum." diyerek köylerine dönenlerin yanı sıra gençlerin de köylerinde tutulmasının önemine işaret eden Çeber, "Devlet 30-40 milyon para harcayıp baraj yapıyor, ilk etapta 6-7 bin dönüm araziyi sulama imkanımız var ama onu yapacak vatandaşımız yok. Bizim bunları halletmemiz lazım. Bunu halletmenin en önemli yolu da devletimizin vereceği bu destekler. Bazı şeyler gençlik olmadan olmuyor. 55 yaşından sonra başlayınca verimli çağı 10 yıl oluyor, bu işe gençken başlayacağız." diye konuştu.