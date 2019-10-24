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Karabük’te gerçeğini aratmayan tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katıldığı UMKE 10.

Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katıldığı UMKE 10. Bölge Temel Eğitim Tatbikatı yapıldı.
Aladağ mevkisinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği 6.5 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bir süt fabrikasında göçük ve patlama meydana geldi. UMKE ekipleri patlamayla birlikte harekete geçerek yaralılara müdahale etti. Yaralıların makyajları ve yaralandıktan sonra gösterdikleri reaksiyon ile gerçeğini aratmayan tatbikatta, bazı yaralıların kendilerini role fazla kaptırmaları tatbikatı gerçeğe çevirdi.
112 Acil Servis, Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve KARGAZ ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta, UMKE ekipleri deprem sonrası yaşanan çökme ve patlamada yaralananlara müdahale etti. Tatbikat, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmesiyle sona erdi.
Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin üç gün süreceğini söyledi. Eğitime Bartın, Bolu, Zonguldak ve Karabük’ten 135 UMKE gönüllüsünün katıldığını ifade eden Sarı, "Kampımız içerisinde birçok tatbikatımız var. Bugün en büyük tatbikatımızı gerçekleştirdik. Senaryoya göre tatbikatımızda 6.5 şiddetinde bir deprem meydana geliyor. Arkasından doğal gaz kaçağı ve buna bağlı patlamalar meydana geliyor. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye KARGAZ, Karabük Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, AFAD ve UMKE ile 112 ekiplerimiz ulaştılar. Başarılı bir tatbikat icra edildi. Tatbikatta 8 UMKE aracımız, 10 ambulansımız görev yaptı" diye konuştu.
UMKE faaliyetlerinin her zaman sürdüğünü aktaran Sarı, şunları kaydetti:
"Diğer illerimizde Bolu’da, Bartın’da, Zonguldak’ta her yıl bu bölge tatbikatlarını yapıyoruz. UMKE gönüllülerine yeni katılan arkadaşlarımızda bu tatbikatlarda deneyim kazanıyorlar ve eğitimden geçiyorlar. Burada ayrıca temel eğitimleri veriyoruz. Sağlık personelleri arasından UMKE’ye katılmak isteyen tüm arkadaşlara kapımız açık. UMKE sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın göz bebeği. Bunu her daim her vakada gösteriyorlar."
Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun’un, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ve kurum müdürlerinin de izlediği tatbikat sonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla toplu halde "asker selamı" verildi.

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