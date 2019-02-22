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Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 23:03 | Son Güncelleme

Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 10'u çocuk 35 kişi tedavi altına alındı - İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: - "Genel durumları iyi. Yemekten kaynaklandığı düşüncesindeyiz, araştırılıyor. 10'u çocuk 35 kişi hastanelerimizde"

Karabük'te, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme belirtileri gösteren 10'u çocuk 35 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Kent Meydanı'nda bulunan esnaf çadırındaki bir restoranda yemek yiyenlerde, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri ortaya çıktı.

Bunun üzerine çadıra çağrılan sağlık ekipleri, 10'u çocuk 35 kişiyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırdı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklama, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti bildiren 35 kişiyi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına aldıklarını söyledi.

Genel durumlarının iyi olduğunu anlatan Sarı, "Yemekten kaynaklandığı düşüncesindeyiz, araştırılıyor. 10'u çocuk 35 kişi hastanelerimizde. Bu sayı artabilir. Sayının artmasına karşı gerekli bütün tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gazetecilere açıklama yapan Alper Zeybek, bir restoranda pilav ve tavuk yediklerini, eve gelir gelmez çocuklarının rahatsızlanması üzerine de hemen hastaneye geldiklerini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük zehirlenme

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