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Karabük'te hafızlık icazet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

Eğitimini tamamlayan 27 hafız için icazet merasimi düzenlendi - DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin: - "Hanım kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenme konusunda erkekleri geçmiş durumda. Kur'an kurslarındaki bayan sayısı erkeklerden daha çok. Onları özellikle tebrik ediyorum"

Karabük'te hafızlık eğitimini tamamlayan 27 hafızın icazet merasimi gerçekleştirildi.

Safranbolu Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, Karabük Valisi Fuat Gürel, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, 5000 Evler Merkez Kur'an Kursu ve Safranbolu Meşeliboğaz Muharrem Yalın Kur'an Kursunda eğitimini tamamlayan 27 hafız, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, Karabük'ün tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Karabük'te 20 yıl aradan sonra hafızlık icazet merasimi düzenlendiğini belirten Şahin, "İnşallah bundan sonra bu merasim daim olur. Müftülerimiz ve hocalarımızın gayretiyle uzun yıllar sonra büyük bir çaba neticesinde yapılan bu güzel camide çabaların meyvesini topluyoruz. Rabbim ticaretinde kar edenlerden eylesin. Safranı bol olan bu beldenin bundan sonra hafızı da bol olsun. 20 yıldır bu icazetin yapılmayışı eshef verici." dedi.

Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığının herkese Kur'an-ı Kerim'i okuma hizmeti verdiğini kaydederek, "Kur'an kurslarında Kur'an okuma imkanlarını Allah bize bahşetti. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek için biraz zaman ayırın ve hepiniz Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğrenin. Hanım kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenme konusunda erkekleri geçmiş durumda. Kur'an kurslarındaki bayan sayısı erkeklerden daha çok. Onları özellikle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelindeki bütün camilerde Yaz Kur'an Kurslarının açıldığını hatırlatan Şahin, anne babalardan çocuklarını bu kurslara göndermelerini istedi.

Program, Çengelköy Yıldırım Beyazıt Cami İmam Hatibi Mustafa Demirkan'ın ettiği duanın ardından hafızlara hediye verilmesiyle tamamlandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu B icazet töreni Karabük

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