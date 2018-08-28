Karabük'te hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Karabük'te bir iş yerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki büfenin sahibi, sabah saatlerinde iş yerindeki bir miktar para ve sigaranın olmadığını, şans oyunları makinesinin de kırıldığını fark edince durumu polise bildirdi.

Büfeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Hırsızın büfeye pencereden girişi, çekmeceden paraları ve raflardan sigarayı alması iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik görüntülerini inceleyen polis, eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Büfeden, 10 gün önce de aynı kişi tarafından hırsızlık yapıldığı iddia edildi.

