HABER

Karabük'te hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 19:05 | Son Güncelleme

Karabük'te hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Karabük'te bir iş yerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki büfenin sahibi, sabah saatlerinde iş yerindeki bir miktar para ve sigaranın olmadığını, şans oyunları makinesinin de kırıldığını fark edince durumu polise bildirdi.

Büfeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Hırsızın büfeye pencereden girişi, çekmeceden paraları ve raflardan sigarayı alması iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik görüntülerini inceleyen polis, eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Büfeden, 10 gün önce de aynı kişi tarafından hırsızlık yapıldığı iddia edildi.

PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Barınaktaki sokak hayvanları klimalarla serinletiliyorBarınaktaki sokak hayvanları klimalarla serinletiliyor
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar ettiSamsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası hırsızlık Karabük

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.