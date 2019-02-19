Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Karabük'te çok sayıda cep telefonu, saat, ayakkabı ve kıyafet çaldıkları iddia edilen hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli gördüğü iki kişiyi Karabük-Ankara kara yolunda aramak istedi.
Polisi gören ve kaçmaya başlayan şüphelilerden N.K. yakalandı, H.K. ise kaçtı.
N.K'nin elinde bulunan poşetlerden çok sayıda cep telefonu, saat, ayakkabı ve kıyafet çıktı. Eşyaların çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaçan şüphelinin Cumayanı köyünde oturduğunu belirleyen polis, buraya yaptığı operasyonda da H.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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