Karabük’te hususi araçlarda sigara denetimi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara ve GBT uygulaması yaptı.

Trafik Şube ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan yeni uygulama kapsamında şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Ekipler durdukları araç sürücülerinin sigara içip içmediğini kontrol ederken asayişi sağlamak amacıyla da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sürücülerin hususi araçta sigara içmemesi gerektiğine dair uyarılar da ekipler tarafından yapıldı.

