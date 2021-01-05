HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük’te iki ayrı kaza: 4 yaralı

Karabük’te iki ayrı kaza: 4 yaralı

05.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te iki ayrı bölgede meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilk kaza Kastamonu- Karabük karayolunda meydana geldi.Şakir T.

Karabük’te iki ayrı bölgede meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilk kaza Kastamonu- Karabük karayolunda meydana geldi.
Şakir T. (71) sevk ve idaresindeki 54 PJ 262 plakalı KİA marka otomobil, Karabük ili istikametine seyir halinde iken Kadıbükü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Ayten T. (71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan diğer kaza, Karabük - Eskipazar karayolunda meydana geldi. N.D. sevk ve idaresindeki 34 ZD 2078 plakalı kamyonet Gerede ilçesi istikametine seyir halinde iken Aslanlar mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü N.D. ve yanında yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybettiKoronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti
Çekiliş sonuçları belli oldu! 94 milyon TL'yi aşan ikramiyeÇekiliş sonuçları belli oldu! 94 milyon TL'yi aşan ikramiye
1/

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Bolu Valiliği duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Valilik duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki harita yeşile döndü

Bir ilde sevindiren görüntü! Harita yeşile döndü

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

CHP'li Girgin'den Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusu

CHP'li Girgin'den Gültekin'e suç duyurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.