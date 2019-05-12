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Karabük’te iki sitenin bahçesinde çökme meydana geldi, yolda çatlak oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, iki sitenin bahçesinde su kaçağı nedeniyle olduğu tahmin edilen çökme yaşandı, yolda ise yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluştu.

Karabük’te iki sitenin bahçesinde çökme meydana geldi, yolda çatlak oluştu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)- KARABÜK’te, iki sitenin bahçesinde su kaçağı nedeniyle olduğu tahmin edilen çökme yaşandı, yolda ise yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluştu. Belediye ekipleri olaya su kaçağını bulmak için kazı çalışması başlattı.
Olay, öğlen saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi 5001 No'lu Cadde'de meydana geldi. Caddedeki yolda yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluşurken, yolun hemen altında bulunan 2 sitenin bahçesinde çökme, duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, caddeye şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Ekipler, olayın su kaçağı nedeniyle yaşandığı ihtimalini düşünürken, iş makinesiyle kazı çalışması başlattı.

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Karabük’te iki sitenin bahçesinde çökme meydana geldi, yolda çatlak oluştuKarabük’te iki sitenin bahçesinde çökme meydana geldi, yolda çatlak oluştuKarabük’te iki sitenin bahçesinde çökme meydana geldi, yolda çatlak oluştuKarabük’te iki sitenin bahçesinde çökme meydana geldi, yolda çatlak oluştu

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