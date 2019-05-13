HABER

Karabük’te iki sitenin bahçesinde çökme meydana geldi, yolda çatlak oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, iki sitenin bahçesinde su kaçağı nedeniyle olduğu tahmin edilen çökme yaşandı, yolda ise yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluştu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)- KARABÜK’te, iki sitenin bahçesinde su kaçağı nedeniyle olduğu tahmin edilen çökme yaşandı, yolda ise yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluştu. Belediye ekipleri olaya su kaçağını bulmak için kazı çalışması başlattı.

Olay, öğlen saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi 5001 No'lu Cadde'de meydana geldi. Caddedeki yolda yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluşurken, yolun hemen altında bulunan 2 sitenin bahçesinde çökme, duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, caddeye şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Ekipler, olayın su kaçağı nedeniyle yaşandığı ihtimalini düşünürken, iş makinesiyle kazı çalışması başlattı.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Cinayet zanlıları camide yakalandıCinayet zanlıları camide yakalandı
Bodruma kilitleyip 14 yerinden bıçakladı; tahliye olduBodruma kilitleyip 14 yerinden bıçakladı; tahliye oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.