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Karabük'te ikinci kattan düşen yaşlı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

Karabük'te ikinci kattan düşen yaşlı kadın öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ümit Sokak'taki apartmanın ikinci katında yaşayan Fatma Ağyeroğlu (77), henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde bulunan bakıcı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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