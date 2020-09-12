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Karabük’te ilginç kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Karabük’te, halk otobüsü şoförünün durak harici yolcu indirmesi kazaya neden olurken, o anlar ve sonrasında yaşananlar kask kamerasına yansıdı.Kaza, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Karabük’te, halk otobüsü şoförünün durak harici yolcu indirmesi kazaya neden olurken, o anlar ve sonrasında yaşananlar kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Kent merkezine giden halk otobüsünün şoförü durak harici yolcunun inmesine izin verdi. Otobüsün ön kapısından inen yolcu, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarparak devrilmesine neden oldu. Yere düşen motosikletli şoföre durak harici yolcu indirmesine tepki gösterdi. Yolcu ise motosikletliden özür diledi.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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