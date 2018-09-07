Karabük'te iş kazası: 1 ölü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, fabrikada elektrik bakım işinde çalışan Halil Kuzören (49), elektrik arızası bulunan vince çıktı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılan Kuzören'i gören arkadaşları, sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuzören'i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Halil Kuzören, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

