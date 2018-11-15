HABER

Karabük'te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 03:43 | Son Güncelleme

Evcil hayvan satılan bir iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın nedeniyle içerideki kuşlardan bazıları telef oldu

Karabük'te evcil hayvan satılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zonguldak Caddesi'nde 6 katlı bir binanın giriş katında pet-shop olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri binanın diğer katlarına sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara ve bazı kuşların telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNERBurcu'yu uçurdularBurcu'yu uçurdular
İçeri girince bu manzarayla karşılaştılar! İçeri girince bu manzarayla karşılaştılar!
GÜNCELLEME - Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırıGÜNCELLEME - Beşiktaş'ta iş adamına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iş yeri yangını Karabük Pet Shop

En Çok Okunan Haberler

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

İngiltere Başbakanı May: Kabine'den Brexit anlaşması için onay aldım

İngiltere Başbakanı May: Kabine'den Brexit anlaşması için onay aldım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Pet shop mağazasında korkutan yangın! Çok sayıda kuş telef oldu

Pet shop mağazasında korkutan yangın! Çok sayıda kuş telef oldu

Polis alarma geçti! Elindeki silahla etrafa korku saldı

Polis alarma geçti! Elindeki silahla etrafa korku saldı

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.