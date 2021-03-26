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  4. Karabük’te işyeri kumarhaneye çevrildi, 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’te işyeri kumarhaneye çevrildi, 4 kişi suçüstü yakalandı

26.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 5 bin 344 TL idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir iş yerinin kumar oynanmak için hazırlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Karabük’te işyeri kumarhaneye çevrildi, 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’te düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 5 bin 344 TL idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir iş yerinin kumar oynanmak için hazırlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye bin 336 TL olmak üzere 5 bin 344 TL para cezası kesildi.
Öte yandan kumar oynadığı tespit edilemeyen 5 kişinin daha bulunduğu mekandaki 9 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 8 bin 100 TL para cezası kesildi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

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