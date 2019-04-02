Karabük’te itirazlar sonucu değiştirmedi

Karabük’te AK Parti İl Başkanlığı tarafından merkez belediye başkanlığı sonuçları için İlçe seçim kuruluna yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi.

Karabük’te AK Parti İl Başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar değerlendirilerek geçersiz sayılan oylar yeniden sayıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz sayılan oylarda herhangi bir hatanın olmadığı belirlendi. Adliye önünde bekleyen MHP’liler sonucun açıklanmasının ardından sevinç yaşadı. Konu ile ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukatı Hakan Doğru “31 Martta yerel seçimler yapıldı. Karabük’te Milliyetçi Hareket Partisi seçimleri kazanan taraf oldu. Bununla ilgili olarak da geçersiz sayılan oylarla alakalı bazı itirazlar vuku bulmuş. Geçersiz sayılan oylarla ilgili ilçe seçim kurulu değerlendirmesini yaparken bizde MHP Genel Merkezi olarak gözlemci sıfatı ile buraya gelelim dedik. Genel Başkan Yardımcımız Fethi Yıldız Bey’in talimatı ile MYK üyesi ve avukat olarak Karabük’e gelerek yapılacak işlemlerde gözlemci olmak istedim. Burada amacımız milletin iradesini sandığa net bir şekilde yansımasını sağlamaktı. Nihayetinde biz teşkilatımız ile birlikte gece uyumadan, gündüz oturmadan emek sarf ettik” dedi.

“Rafet Vergili’nin seçim zaferi tescillendi”

“Bizim için her oy kutsaldır ve namus olarak kabul ediyoruz” diyen Doğru, “Burada son oyumuza sahip çıkmak için ve herhangi bir hata yapılmasına engel olmak için bulunduk. İlçe seçim kurulu değerlendirmesini yaptı. Geçersiz oylarla ilgili olarak bazı torbaları açarak bir inceleme gerçekleştirdiler. Yapılan incelemelerde en ufak bir hatanın olmadığı, bir tane bile geçerli oyun geçersiz yazıldığı şeklinde bir durum olmadığını, dolayısıyla geçersiz oyların gerçekten vatandaşımızın hatası veya bilerek pusulaları boş bırakmasından kaynaklandığı anlaşılmış oldu. MHP Belediye Başkanı olarak Rafet Vergili’nin seçim zaferi biraz önce ilçe seçim kurulu tarafından da tescillenmiş oldu. Bundan sonraki aşamada ilçe seçim kurulunun kararı yazmasını bekliyoruz. Kararımızı aldıktan sonra MHP Belediye Başkanı olarak görevlendirilmiş olacak” ifadelerini kullandı.



