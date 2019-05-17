Karabük'te izinsiz kazı operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Sırçalı köyü mevkisindeki ormanlık alanda patlayıcı kullanılarak izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri olay yerine gitti.
Jandarma ekipleri, 5 şüphelinin izinsiz kazı yaptığını belirledi.
Zanlıları gözaltına alan ekipler, 3 elektrikli fünye, 4 pil, 4 define arama çubuğu, benzin ve 11 muhtelif kazı malzemesi ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum