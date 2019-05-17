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Karabük'te izinsiz kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

Suçüstü yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Sırçalı köyü mevkisindeki ormanlık alanda patlayıcı kullanılarak izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri olay yerine gitti.

Jandarma ekipleri, 5 şüphelinin izinsiz kazı yaptığını belirledi.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, 3 elektrikli fünye, 4 pil, 4 define arama çubuğu, benzin ve 11 muhtelif kazı malzemesi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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kaçak kazı Karabük

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