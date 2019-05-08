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Karabük'te kaçak tütün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

100 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 185 bin 460 adet makaron, 100 kilogram kaçak tütün ve sigara yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler R.A, T.U. ve Y.S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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kaçak tütün operasyonu Karabük

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