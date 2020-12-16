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Karabük’te kaçak tütün operasyonu

16.12.2020 13:41 | Son Güncelleme:
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Karabük’te kaçak tütün operasyonu

Karabük’te, jandarma tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, il merkezinde kaçak tütün ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Karabük’te, jandarma tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde kaçak tütün ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. G.Ö.’nün evinde yapılan aramada 2 sigara sarma makinesi, 92 gram açık tütün, 8 bin dal içi dolu makaron sigara, bin 600 dal içi boş makaron sigara ve 12 bin 800 adet sigara paketleme poşeti ele geçirildi.
Şüpheli G.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

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