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Karabük'te 'kar' ulaşımı durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 01:06 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Bolu istikameti, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Bolu istikameti, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında yer alan, İstanbul ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan D-100 yolu Eskipazar Kemikli Rampaları geçişinde, kar ve buzlanma nedeniyle Bolu yönüne ulaşım durdu. Uzun kuyruklar oluşan yolda sürücüler, yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

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