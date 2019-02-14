Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan Şenol ve Ergül Korkut çifti, kaldıkları odadaki sobadan yoğun dumanın yayılması üzerine diğer odalardaki 3 çocuğunu da alarak evden dışarı çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çift, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

