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  4. Karabük’te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Karabük’te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:57 | Son Güncelleme

Karabük’te evde kendi başına kalan yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, olay Atatürk Mahallesi Bayraktar Sokak’ta meydana geldi.

Karabük’te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Karabük’te evde kendi başına kalan yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Atatürk Mahallesi Bayraktar Sokak’ta meydana geldi. Hanife Kalem isimli yaşlı kadın evde kendi kaldığı sırada sobanın bulunduğu odada uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan yaşlı kadın baş dönmesi ve mide bulantısı ile kendini güçlükle odadan dışarı attı. Kalem, telefon ile oğlunu arayacak durumunun kötü olduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karabük’te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

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