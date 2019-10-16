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Karabük’te kereste fabrikasında korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesindeki kereste fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

Karabük’ün Yenice ilçesindeki kereste fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Yenice ilçe merkezinde yer alan Yenice Orman Ürünleri Sanayi (YORÜS) isimli kereste ve kontroplak fabrikasında yaşandı. Yağ kazanlarının bulunduğu alanda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede etrafı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine yangına, Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait ekipler ile Orman İşletmesine ait arazözler ile sevk edildi. Yangının büyümesi ihtimaline karşı forkliftler ile fabrikanın içerisinde bulunan kontroplaklar bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Öte yandan polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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