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Karabük’te kereste fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 23:04 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük’te kereste fabrikasında yangın

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana geldi.
Akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde faaliyet gösteren Yenice Orman Ürünleri Sanayi Fabrikası’nda yangın çıktı. Yağ kazanlarının bulunduğu alanda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında fabrikada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

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Karabük’te kereste fabrikasında yangınKarabük’te kereste fabrikasında yangın

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