Karabük'te kimyasal madde yüklü tankerin köprüden düşmesi

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Eskipazar ilçesinde köprüden düşen tankerden kimyasal madde sızmasına ilişkin, "Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balık ölümleri yaşandı." dedi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye diğer ilgili kurum yetkilileriyle giderek çalışmalar yaptıklarını, numunelerin alındığını söyledi.

Tankerin sahip olduğu firmayla görüşmeler yaptıklarını ve taşınan maddenin "demir 3 klorür" olduğunu öğrendiklerini aktaran Sarı, "Bu maddenin su temizliğinde yani havuz gibi alanların temizliğinde kullanıldığını öğrendik. Kazada Çerkeş Çayı'na ne kadar sızma oldu bilmiyoruz. Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balıkların ölümüne neden oldu. Bu maddenin balık ölümüne neden olmasının yoğun bir miktarda suya karışmasından olduğu tahmin ediliyor. Yakınlarda HES var. Buradan çaya su bırakılacak. Maddenin bol suda buharlaşması ve etkisini azaltması için. Etkili olduğu ve olması muhtemel alanlarda 3 gün boyunca korucuyu tedbirler alındı. Çankırı'nın Çerkeş, ve Karabük'ün Ovacık ile Eskipazar ilçelerinde hayvan ve bahçe sulama ile balık avlama yasakları getirildi. Kaymakamlıklar bu konuda çalışma yapıyor." diye konuştu.