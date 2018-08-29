HABER

Karabük'te kimyasal madde yüklü tankerin köprüden düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: - "Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balıkların ölümüne neden oldu" - "Etkili olduğu ve olması muhtemel alanlarda 3 gün boyunca korucuyu tedbirler alındı"

Karabük'te kimyasal madde yüklü tankerin köprüden düşmesi

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Eskipazar ilçesinde köprüden düşen tankerden kimyasal madde sızmasına ilişkin, "Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balık ölümleri yaşandı." dedi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye diğer ilgili kurum yetkilileriyle giderek çalışmalar yaptıklarını, numunelerin alındığını söyledi.

Tankerin sahip olduğu firmayla görüşmeler yaptıklarını ve taşınan maddenin "demir 3 klorür" olduğunu öğrendiklerini aktaran Sarı, "Bu maddenin su temizliğinde yani havuz gibi alanların temizliğinde kullanıldığını öğrendik. Kazada Çerkeş Çayı'na ne kadar sızma oldu bilmiyoruz. Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balıkların ölümüne neden oldu. Bu maddenin balık ölümüne neden olmasının yoğun bir miktarda suya karışmasından olduğu tahmin ediliyor. Yakınlarda HES var. Buradan çaya su bırakılacak. Maddenin bol suda buharlaşması ve etkisini azaltması için. Etkili olduğu ve olması muhtemel alanlarda 3 gün boyunca korucuyu tedbirler alındı. Çankırı'nın Çerkeş, ve Karabük'ün Ovacık ile Eskipazar ilçelerinde hayvan ve bahçe sulama ile balık avlama yasakları getirildi. Kaymakamlıklar bu konuda çalışma yapıyor." diye konuştu.

Sarı, kimyasal maddeyle ilgili net cevabın analiz raporlarının çıkmasının ardından verilebileceğini sözlerine ekledi.

Bugün, Karabük'ten Samsun yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 656 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisindeki Çerkeş Çayı üzerinde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Musaefendi Köprüsü'nden düşmüştü.

Olay yerine çağrılan AFAD ve sağlık ekipleri, düşme sırasında tankerin basıncın etkisiyle patlaması ve etrafa kimyasal madde yayılması nedeniyle özel koruyucu elbiselerle tankerin sürücüsüne ulaşmış, sürücü Tunalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Bu sırada çaya karışan kimyasal maddenin balıkların ölümüne neden olduğu görülmüştü.

Karabük'te kimyasal madde yüklü tanker köprüden düştü

Karabük'te kimyasal madde yüklü tanker köprüden düştü

Karabük'te kimyasal madde yüklü tanker köprüden düştü

Karabük'te kimyasal madde yüklü tanker köprüden düştü

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Sarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdiSarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdi
İnsanlığın bittiği an: Yaralılar can, hırsız cüzdan derdindeİnsanlığın bittiği an: Yaralılar can, hırsız cüzdan derdinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Sarı Karabük kimyasal madde tanker

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

İlginizi Çekebilir

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.