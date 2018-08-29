Karabük'te kimyasal madde yüklü tankerin köprüden düşmesi

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Eskipazar ilçesinde köprüden düşen tankerden kimyasal madde sızmasına ilişkin, "Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balık ölümleri yaşandı." dedi.
Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye diğer ilgili kurum yetkilileriyle giderek çalışmalar yaptıklarını, numunelerin alındığını söyledi.
Tankerin sahip olduğu firmayla görüşmeler yaptıklarını ve taşınan maddenin "demir 3 klorür" olduğunu öğrendiklerini aktaran Sarı, "Bu maddenin su temizliğinde yani havuz gibi alanların temizliğinde kullanıldığını öğrendik. Kazada Çerkeş Çayı'na ne kadar sızma oldu bilmiyoruz. Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balıkların ölümüne neden oldu. Bu maddenin balık ölümüne neden olmasının yoğun bir miktarda suya karışmasından olduğu tahmin ediliyor. Yakınlarda HES var. Buradan çaya su bırakılacak. Maddenin bol suda buharlaşması ve etkisini azaltması için. Etkili olduğu ve olması muhtemel alanlarda 3 gün boyunca korucuyu tedbirler alındı. Çankırı'nın Çerkeş, ve Karabük'ün Ovacık ile Eskipazar ilçelerinde hayvan ve bahçe sulama ile balık avlama yasakları getirildi. Kaymakamlıklar bu konuda çalışma yapıyor." diye konuştu.
Sarı, kimyasal maddeyle ilgili net cevabın analiz raporlarının çıkmasının ardından verilebileceğini sözlerine ekledi.
Bugün, Karabük'ten Samsun yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 656 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisindeki Çerkeş Çayı üzerinde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Musaefendi Köprüsü'nden düşmüştü.
Olay yerine çağrılan AFAD ve sağlık ekipleri, düşme sırasında tankerin basıncın etkisiyle patlaması ve etrafa kimyasal madde yayılması nedeniyle özel koruyucu elbiselerle tankerin sürücüsüne ulaşmış, sürücü Tunalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Bu sırada çaya karışan kimyasal maddenin balıkların ölümüne neden olduğu görülmüştü.
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