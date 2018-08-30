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Karabük'te kimyasal madde yüklü tankerin köprüden düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Eskipazar ilçesinde köprüden düşen tankerden sızan kimyasal maddeyle kirlenen ve koruma altına alınan Çerkeş Çayı'nda temizleme çalışmaları başladı - Havadan görüntülenen kimyasal madde etkisindeki çay, jandarma tarafından da gözlem altında tutuluyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köprüden düşen tankerden sızan kimyasal maddeyle kirlenen ve koruma altına alınan Çerkeş (Hamamlı) Çayı'nda temizleme çalışmaları başladı.

İsmetpaşa mevkisindeki çay üzerinde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Musaefendi Köprüsü'nden düşen tankerden sızan ve "demir 3 klorür" olduğunu öğrenilen kimyasal maddeden etkilenen 10 kilometrelik alana, temizlenmesi için bölgedeki iki HES'ten su takviyesi yapılmaya başlandı.

Hayvanların ve bahçelerin sulanmaması, çaya girilmemesi ve balık tutulmaması konusunda uyarıların yapıldığı, jandarma ekipleri tarafından 24 saat gözlem altında tutulan alan, "drone" ile de havadan görüntülendi.

Çayın içinden geçtiği Hamamlı köyü sakini İbrahim Tutucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçeleri sulamadıklarını belirterek, "Balıklar ölmüş, köyümüzde balık tutan çok oluyordu." dedi.

Dün, Karabük'ten Samsun yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 656 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisindeki Hamamlı Çayı üzerinde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Musaefendi Köprüsü'nden düşmüştü.

Olay yerine çağrılan AFAD ve sağlık ekipleri, düşme sırasında tankerin basıncın etkisiyle patlaması ve etrafa kimyasal madde yayılması nedeniyle özel koruyucu elbiselerle tankerin sürücüsüne ulaşmış, sürücü Tunalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Bu sırada çaya karışan kimyasal maddenin balıkların ölümüne neden olduğu görülmüştü.

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Eskipazar Hamamlı Karabük Kaza kimyasal madde tanker

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