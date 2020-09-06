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  4. Karabük’te köy yangınında 2 katlı ev ve ambar alevlere teslim oldu

Karabük’te köy yangınında 2 katlı ev ve ambar alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşehler köyünde çıkan yangında iki katlı ev ve bir ambar yandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaşehler köyü Gemiciler Mahallesi’nde Selahattin Aykut ve Ahmet Gemici’ye ait iki katlı evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşehler köyünde çıkan yangında iki katlı ev ve bir ambar yandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaşehler köyü Gemiciler Mahallesi’nde Selahattin Aykut ve Ahmet Gemici’ye ait iki katlı evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler rüzgarın etkisi ile bitişikte bulunan ambara da sıçradı. Bir anda alevlerin sardığı ev ve ambara köylüler hortumlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine Orman İşletmeye ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında ahşap iki katlı ev ve ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.

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