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Karabük'te kum dolu tır devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Karabük-Ankara karayolu, çalışmaların ardından açıldı

Karabük'te kum dolu tır devrildi

Karabük'te kum dolu tırın devrilmesi sonucu Ankara karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Bolu'ya giden Zafer E. yönetimindeki 14 FM 636 plakalı kum dolu tır, Kemal Oyman mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yola devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle Karabük-Ankara karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Olay yerine çağrılan Karayolları ekipleri, iş makinesiyle yoldaki kumu temizledi. Tırın da kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Bu arada yola bırakılan ve sürücüsüne ulaşılamayan bir minibüs, Karayolları ve trafik ekiplerince itilerek kenara alındı.

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Anahtar Kelimeler:
devrilme Karabük Kum TIR

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