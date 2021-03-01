HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük’te kumar baskını: 12 kişiye idari para cezası

Karabük’te kumar baskını: 12 kişiye idari para cezası

01.03.2021 17:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Yenice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye 10 bin 800 TL idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir köyde Z.Y (47) isimli şahsın kumar oynattığı ihbarını aldı.Yürütülen çalışmalar neticesinde kumar oynadığı tespit edilen 12 kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan Z.Y.

Karabük’ün Yenice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye 10 bin 800 TL idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir köyde Z.Y (47) isimli şahsın kumar oynattığı ihbarını aldı.
Yürütülen çalışmalar neticesinde kumar oynadığı tespit edilen 12 kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan Z.Y. (47) hakkında adli işlem yapıldı.
İfadelerinin ardından serbest bırakılan 12 kişiye, "kumar oynamak", "sosyal mesafeye uymamak" ve "kapalı alanda sigara içmek" suçlarından 10 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Nikah salonları ne zaman açılacak?Nikah salonları ne zaman açılacak?
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri

En Çok Okunan Haberler

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Kılıçdaroğlu'na saldırı davası: Bakan Akar ve protokoldekiler tanık olarak dinlensin talebi

Kılıçdaroğlu'na saldırı davası: Bakan Akar ve protokoldekiler tanık olarak dinlensin talebi

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

Yemek yapmak için yaktığı ateş barakaya sıçradı! Onlarca hayvan telef oldu

Yemek yapmak için ateş yaktı, onlarca hayvan telef oldu

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için dışarı çıkma izni hangi şehirlerde olacak?

Dışarı çıkma izinleri hangi şehirlerde olacak?

20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne oldu? Müge Anlı'daki Mervenur Polat olayı nedir?

Müge Anlı'daki Mervenur Polat olayı nedir?

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.