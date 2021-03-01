Karabük’te kumar baskını: 12 kişiye idari para cezası

Karabük’ün Yenice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye 10 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir köyde Z.Y (47) isimli şahsın kumar oynattığı ihbarını aldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde kumar oynadığı tespit edilen 12 kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan Z.Y. (47) hakkında adli işlem yapıldı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 12 kişiye, "kumar oynamak", "sosyal mesafeye uymamak" ve "kapalı alanda sigara içmek" suçlarından 10 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

