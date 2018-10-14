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Karabük’te laf atma kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 20:49 | Son Güncelleme

Karabük’te laf atma kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) Karabük’te laf atma kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı

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