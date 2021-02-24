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Karabük’te lastik deposundaki yangında faciadan dönüldü

24.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Karabük’te akaryakıt istasyonunun arka tarafında bulunan lastik deposunda çıkan yangın korkuttu.

Karabük’te akaryakıt istasyonunun arka tarafında bulunan lastik deposunda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale etmesi faciayı engelledi.
Olay, Karabük-Safranbolu Karayolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonun arkasında bulunan lastik deposunda meydana geldi. Özel bir işletmeye ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan lastiklerin yanması ile kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ekipleri ve Karabük Belediyesi ile Safranbolu Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye sevk edildi. Korkutan yangında yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının deponun hemen yanında bulunan LPG deposuna sıçramaması faciayı engelledi.

‘7 kişi dumandan etkilendi’
Depo içerisindeki kalan lastikleri kurtarmak ve yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekiplerine yardım eden çalışanlara ayran takviyesi yapılmasına rağmen, yoğun dumandan etkilenen 7 çalışana ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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