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Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendiklerinden şüphelenilen kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan çiftten biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Satılmış (75) ve Satı Doğan (76) çifti, aniden fenalaşınca yardım istedikleri sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü.

İlk müdahalelerinden sonra Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen çiftten Satı Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Çiftin, bir gün önce ormanlık alandan mantar toplayıp yedikten sonra fenalaştıkları iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çift Karabük Mantar Zehirlenmesi Safranbolu

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