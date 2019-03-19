Karabük'te Memur-Sen Teşkilat Buluşması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Eğer bu seçim sonrasında oluşacak fotoğraf, Amerika'da nara attırıyorsa, Netanyahu'ya cümbüş yaptırıyorsa, Hollanda'nın yüzünde çiçekler açtırıyorsa burada bir sorun var demektir." dedi. Yalçın, sendika tarafından Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nun da düzenlenen "Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 27 yıllık sendikal serüvenlerinde teşkilatlarının başlarını hiç yere eğdirmediklerini söyledi. Yeniden büyük Türkiye olma yolculuğunda sorumluluklarının hiç de kolay olmadığını belirten Yalçın, "Bu teşkilat sıradan bir teşkilat değil, bu teşkilatın bir özelliği var. Profesör, doçent, mühendis, öğretmen, din görevlisi, doktoru hemşiresi, kamu görevlisi bu ülkenin, okumuş yazmış kitlesi, entelektüel kapasitesi buraya üye. Dolayısıyla bu ülkede bir değişim olacaksa, dünyada yeni bir dönüşüm olacaksa bu teşkilatın bunda son derece kıymetli bir pozisyonu, sorumlulukları var. Şimdiye kadar bu sorumlulukla hareket ettik ve çok badireler atlattık, çok önemli eşikleri geçtik." diye konuştu.

Yalçın, ülkenin üzerindeki vesayetlerin, 10 yılda bir istikrarını bozan apolet, postal sesinin kaldırılabilmesi ve tam demokrasi için teşkilatının hep onurlu durduğunu vurgulayarak, temel hak ve özgürlüklere ilişkin konulmuş olan bariyer ve barikatların, engellerin ortadan kaldırılabilmesi için ortaya koyduğu irade ve yaptığı çalışmalarla tarihe geçtiklerini kaydetti. - "Hazımsızlığın farkına varmak zorundayız" İstikrar için mücadele ettiklerini ve korkuyla yaşadıkları yılların geride kalmasını istedikleri için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne omuz verdiklerini anlatan Yalçın, "Bu ülkede dolar, kur yerinden oynar, bizim aklımız yerinden oynar. Bu ülkede ekonomi dalgalanır, borsa yerinden oynar, bizim aklımız yerinden oynar. Çünkü biz kamu görevlisiyiz. Biz han, hamam, şirket sahibi değiliz, iş adamı değiliz. Ekonomik dalgalanmalar birilerinin saadeti, birilerinin felaketi olur. 28 Şubat'ta 381 milyar doları hortumlayanların, bugün haksız kazançlarının keyfini sefasını sürüyor, ama cefasını biz çekiyoruz. Çünkü biz sabit gelirliyiz." değerlendirmesinde bulundu.