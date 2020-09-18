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Karabük’te mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Karabük’te, mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahallesi Mescidi Aksa Sokak’ta bulunan mezarlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Karabük’te, mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahallesi Mescidi Aksa Sokak’ta bulunan mezarlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere 4 itfaiye, 1 arazöz ve bir su tankerinin müdahale müdahale ederken, alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle elektrik kurumu tarafından da bölgedeki elektrikler kontrol amaçlı kesilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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