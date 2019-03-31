HABER

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:20 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan MHP'li Rafet Vergili, yeniden seçildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan MHP'li Rafet Vergili, yeniden seçildi.

Karabük Belediye Başkanı ve adayı MHP'li Rafet Vergili, resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi AK Parti'li Burhanettin Uysal'ı geride bırakarak yeniden başkan seçildi. 2 dönemdir belediye başkanı seçilen Rafet Vergili, 3'üncü defa seçildi.

KİMDİR?

Rafet Vergili, 1959 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük TED Koleji'nde tamamladı. İş adamı Rafet Vergili, 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Vergili, evli ve 5 çocuk babası.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Kızılcahamam'da, AK Parti adayı Acar başkan olduKızılcahamam'da, AK Parti adayı Acar başkan oldu
Gaziantep'te AK Parti'liler davullu zurnalı kutlama yaptıGaziantep'te AK Parti'liler davullu zurnalı kutlama yaptı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.