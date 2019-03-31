HABER

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

KENT MERKEZİNDE KUTLAMA Karabük’te, MHP'li Rafet Vergili'nin resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak kutlama yaptı.

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı (2)

KENT MERKEZİNDE KUTLAMA
Karabük’te, MHP'li Rafet Vergili'nin resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak kutlama yaptı.
Karabük'te resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Rafet Vergili'nin yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisi yaptı. 'Sözünün eri Rafet Vergili’ sloganı atan kalabalık, meşaleler yakıp, davul-zurna eşliğinde seçim zaferini kutladı. Meydana gelen Rafet Vergili de sevinç gösterilerinde bulunuldu. Kamyonet kasasının üzerine çıkarak kalabalığa seslenen Vergili, "3'üncü dönem yine Karabük'ü bize teslim ettiniz. İnşallah sizleri mahcup etmeden vermiş olduğumuz sözlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Karabükümüzün 50 yıllık geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. Biliyoruz ki bütün partililer bize oy verdi. Bütün partililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi var olsun sağ olsun. 3 aylık bir seçim süresi içerisinde her türlü iftiralara, ithamlara, itibarsızlaştırmalara rağmen sizler bana sahip çıktınız. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.
Havai fişek gösterisinin ardından Rafet Vergili meydandan ayrılırken, partililer araçlarla konvoy yaparak kutlamayı sürdürdü.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Karabük'te MHP'li Vergili kazandı (2)Karabük'te MHP'li Vergili kazandı (2)Karabük'te MHP'li Vergili kazandı (2)Karabük'te MHP'li Vergili kazandı (2)

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
MHP İzmir İl Başkanı: Demek ki bir eksiğimiz varMHP İzmir İl Başkanı: Demek ki bir eksiğimiz var
Çankaya'da, CHP'li Alper Taşdelen yeniden seçildiÇankaya'da, CHP'li Alper Taşdelen yeniden seçildi

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

CHP'den flaş açıklama! 'Arkadaşlarımız YSK'ye gidiyorlar'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.