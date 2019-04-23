Karabük'te minik mehteranlara ilgi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kayabaşı İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisi büyük ilgi gördü.

Kayabaşı İlkokulu'nun 3/B sınıfı öğrencilerinden oluşan mehter takımı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, marşlar eşliğinde sokaklarda yürüdü. Minik mehteranlar, üzerlerindeki Atatürk ve Türk bayrağı tişörtleriyle yürüdü. Öğrenciler, kent sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı kişiler, evlerinin balkonlarından minikleri cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı. Yürüyüş sırasında yolda olanlar da öğrencilere eşlik etti. Büyük alkış alan miniklerin yürüyüşü, okul önünde sona erdi.

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