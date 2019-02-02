HABER

Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuğa gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 23:21 | Son Güncelleme

Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuğa gözaltı

Karabük'te, motosikletini yüzüstü yatar şekilde kullanan kişi gözaltına alındı.

Karabük-Safranbolu çevre yolunda iki kişinin motosikletlerini tehlikeli şekilde kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, bir sürücünün kimliğini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.A'yı gözaltına aldı.

Trafik Şube Müdürlüğüne getirilen E.A'nın ifadesinde, "Motosiklet babama ait. O gün ben kullanıyordum. Görüntüleri izleyince ne kadar yanlış yaptığımı anladım, pişmanım." dediği öğrenildi.

Yetersiz sürücü belgesine de sahip olduğu anlaşılan E.A, "yetkisiz belgeyle araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürmek" ve "kasksız motosiklet kullanmak" suçlarından 2 bin 220 lira idari para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Bu arada polis, tehlikeli yolculuğun yansıdığı görüntüleri de basınla paylaştı.

PARTNERSivaslı aşıktan otobüste mini konserSivaslı aşıktan otobüste mini konser
Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular! Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!
Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Motosiklet tehlikeli yolculuk

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı

Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de korkunç olay! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Adana'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Hamile kadın öldü, bebeği...

Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.