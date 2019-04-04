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Karabük'te muhtarlık seçimindeki kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Cumayanı köyünde muhtarlık seçimlerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi - İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Karabük'ün Cumayanı köyünde, 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerinin ardından çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli daha gözaltına alındı

Önceki gün Cumayanı köyünde çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, olaylara karıştığı tespit edilen 7 kişinin evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki sorgularının ardından daha önce gözaltına alınan 9 kişiyle Karabük Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

- Olay

Cumayanı köyünde muhtar seçilen B.B. ve rakibi N.G. arasında seçim günü yaşanan tartışma 2 Nisan'da yeniden alevlenmiş, tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A. isimli vatandaşın evi ateşe verilmişti. Bir süre sonra büyüyen kavgada silahların kullanılması üzerine A.G. av tüfeği ile ateş ettiği H.Ş'nin yaralanmasına neden olmuş, köye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Köye girmeye çalışan ekiplere de saldıran köylüler, jandarmaya ateş açmış, itfaiye araçlarını taşlamış, güçlükle ambulansa alınabilen yaralı H.Ş, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Takviye isteyen güvenlik güçleri, yaklaşık 150 kişilik bir ekiple TOMA ve zırhlı araçları da kullanarak köye girmiş, giriş ve çıkışları tutan ekipler, vatandaşların evlerinden çıkmasına izin vermemişti. Olaylara karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alınmış, bu kişilere ait silahlara da el konulmuştu.

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