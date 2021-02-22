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Karabük’te organize suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

22.02.2021 20:09 | Son Güncelleme:
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Karabük’te aralarında komiser yardımcısının da bulunduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri "Kurtbeyler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Karabük’te aralarında komiser yardımcısının da bulunduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri "Kurtbeyler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Karabük merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 32 şüpheliden 29’u yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamet, araç ve iş yerlerinde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama tabir edilen kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 176 adet tabanca fişeği, 156 adet tüfek fişeği, 1 gram esrar maddesi, 10 adet uyuşturucu hap, 1 adet teçhizat kemeri, 73 adet çek-senet ve 1 adet sahte KKTC sürücü belgesi ele geçirildi.
Şüphelilerin yakınları adliye çevresinde kalabalık oluşturunca polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak, sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Karabük’te gözaltına alınan şüphelilerden 9’u alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 19 şüpheli işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise başka şehirde ifadesinin alındığı öğrenildi.

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