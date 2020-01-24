Karabük'te orman üretimi 1 milyon metreküpün üzerine çıkacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Karabük'teki orman üretimini 1 milyon metreküpün üzerine çıkaracaklarını, bu yolla orman köylüsüne 120 milyon liralık üretimi sağlayacaklarını belirtti.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Metin ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile görüştü.

Daha sonra Vali Fuat Gürel'e ziyarette bulunan Metin, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün yüz ölçümünün yüzde 71'i orman, yüzde 23'ü tarım arazisi olmak üzere yüzde 94'ünün, Tarım ve Orman Bakanlığının alanına girdiğini söyledi.

Orman köylüleri ve çiftçilerin gelirinin artırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirten Metin, bu kapsamda bu sene Karabük'ten Bakanlığa gelen 23 projenin tamamına onay vereceklerini bildirdi.

Kentin, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında olmadığını anlatan Metin, Karabük'ün de aralarında bulunduğu 39 ilin gelecek dönemde IPARD kapsamına alınacağını, yatırımların sayısı ve niteliğinin artacağını kaydetti.